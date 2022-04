Auch aus Russland – Ab Dienstag ist die Schweiz von Energieimporten abhängig

Ein grosser Teil des importierten Heizöls und Benzins stammt aus Russland, das via Deutschland in Form von Fertigprodukten importiert wird.

Die Schweizerische Energie-Stiftung schreibt in einer Mitteilung, dass die Energiereserven der Schweiz noch bis zum Dienstag ausreichen.

Die Schweiz lebt bis zum 12. April noch von eigenen Reserven, wie die « Tamedia-Zeitungen » berichten. Sie beziehen sich auf eine Studie der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES). Der 12. April markiert den Energie-Unabhängigkeitstag der Schweiz 2022, wie die Schweizerische Energie-Stiftung (SES) in einer Mitteilung schreibt.

Was bedeutet das?

Ab Dienstag wird die Schweiz vor allem Heizöl und Benzin importieren müssen. Dieses stammt zu einem grossen Teil aus Russland. Denn das Erdöl wird von der Schweiz in Form von deutschen Fertigprodukten importiert – und 40 Prozent davon stammen aus Russland.

Energieverbrauch wegen Covid zurückgegangen