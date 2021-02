Nach den beissenden Minustemperaturen der letzten Tage – und vor allem Nächte – folgt ein rasanter Temperaturanstieg. Wie Meteonews meldet, war es bereits am Sonntag nicht mehr so kalt wie in den vergangenen Tagen, und am Montag soll das Thermometer vielerorts wieder bis auf 5 Grad steigen. Endgültig vorbei mit der Kälte ist es ab Dienstag.