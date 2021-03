Wer Mitte Woche spazieren gehen will, packt sich am besten warm ein.

In der Nacht auf Freitag kommt zusätzlich eine Kaltfront auf uns zu.

Ab Mitte Woche ist in der Schweiz mit Windböen bis zu 100 km/h zu rechnen.

Ab Mitte Woche soll es richtig ungemütlich werden. Wer dann spazieren gehen will, packt sich am besten warm ein, denn im Flachland sowie in den Bergen ist mit orkanartigen Windböen zu rechnen.