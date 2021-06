Test-Öffnung : Ab Donnerstag kannst du wieder nach Phuket reisen – für ein Pilotprojekt

Mit einem Modellprojekt wollen die thailändischen Behörden der Tourismusbranche wieder auf die Beine helfen. Die Insel Phuket bleibt vorerst aber das einzige Ferienziel.

In den vergangenen Tagen sind die Corona-Zahlen in Thailand weiter gestiegen. Die Behörden meldeten am Montag 5406 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Nur im Mai wurden bislang an zwei Tagen höhere Zahlen verzeichnet. «Die Fallzahlen in Thailand steigen jetzt schneller als in jedem europäischen Land ausser Grossbritannien», schrieb die Zeitung «Bangkok Post» am Montag.