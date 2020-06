Wetterumschwung

Ab Donnerstag wirds kühl und nass

Das Pfingstwochenende war ein verheissungsvoller Start in den Sommer. Ab Mitte der Woche steht jedoch ein Wetterwechsel an.

Auch das Seebad Seeliken in Zug war am Pfingstsonntag gut besucht. Social Distancing gilt laut Anweisungen des BAG noch immer.

Einheimische und Touristen geniessen das schöne Wetter am Pfingstmontag in Lugano an der Flussmündung des Cassarate. (1. Juni 2020)

Das Pfingstwochenende brachte perfekte Bedingungen für Ausflügler, und auch diese Woche geht es mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen bis 27 Grad weiter. Bereits am Mittwoch bilden sich jedoch zunehmend grössere Quellwolken über den Bergen, gegen Abend besteht auch im Flachland das Risiko für Platzregen, wie es bei «Meteonews» heisst. Am Donnerstag kommt der Wetterumschwung dann sehr deutlich: Regen und Gewitter in der ganzen Schweiz sowie tiefere Temperaturen bis knapp 20 Grad. Am Freitag dürfte es mit weiteren Schauern und durchschnittlich 18 Grad noch etwas kühler werden.