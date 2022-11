Preis bleibt gleich : Ab Februar 2023 brauchst du die gelbe Autobahn-Vignette

Gelb ersetzt violett: Am 1. Dezember kommt die Autobahn-Vignette für 2023 in den Handel. Sie ist ab dann bis Ende Januar 2024 gültig.

Damit die Vignette gültig ist, muss sie laut der Behörde «direkt und ohne Verwendung anderer Materialien» an der vorgeschriebenen Stelle auf das Fahrzeug geklebt werden: bei Personenwagen auf die Innenseite der Windschutzscheibe, bei Anhängern und Motorrädern an ein leicht zugängliches und nicht auswechselbares Fahrzeugbestandteil. Entfernen und Wiederanbringen am gleichen oder an einem anderen Fahrzeug sei verboten.