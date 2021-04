Der Betrieb in den Impfzentren des Kantons Zürich ist letzte Woche angelaufen. Wie die Gesundheitsdirektion am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, werden am Freitag weitere Termine freigeschaltet. Bisher konnten die Gruppen A bis E Termine buchen, ab Freitag werden drei weitere Gruppen folgen. Die breite Bevölkerung soll ab Mai geimpft werden.