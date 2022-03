Corona-Massnahmen - Ab Freitag gilt normale Lage – doch was ist im Herbst?

Es wird allgemein erwartet, dass der Bundesrat dies am Mittwoch, 30. März, definitiv verfügt.

Die verbleibenden Massnahmen laufen am Donnerstag voraussichtlich aus: Maskenpflicht in Zügen und Spitälern sowie Isolationspflicht bei Covid-Infektion.

Ab Freitag wird man voraussichtlich wieder ohne Maske in den Zug oder ins Tram steigen dürfen, ebenso Spitäler betreten. Und wer Covid hat, darf sich unter die Leute mischen. Die fünftägige Isolationspflicht entfällt. Es wird erwartet, dass der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch seinen Entscheid von Mitte Februar bekräftigt und die letzten verbleibenden Massnahmen per Ende März aufhebt. Die Covid-19-Verordnung «besondere Lage» tritt dann ausser Kraft. Fachleute hoffen, dass die Leute sich dennoch freiwillig isolieren, wenn sie infiziert sind.