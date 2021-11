Nach eineinhalb Jahren : Ab heute darfst du geimpft und mit Test wieder in die USA einreisen

Erstmals seit über 500 Tagen werden an diesem Montag in den USA die Einreisebestimmungen gelockert. Geimpfte Europäer dürfen wieder in die USA einreisen.

1 / 5 Die Einreisesperre in die USA wird aufgehoben. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo Dies geschieht nach einer Sperre von 515 Tagen. REUTERS/Chris Helgren/File Photo Voraussetzung für die Einreise ist die vollständige Impfung mit einem anerkannten Wirkstoff. Kena Betancur / AFP

Darum gehts Nach 515 Tagen wird an diesem Montag die Einreisesperre aufgehoben.

Reisende aus Europa sind wieder in den USA willkommen, sofern sie vollständig geimpft sind.

Per Flugzeug Einreisende müssen immer noch einen negativen Covid-Test vorlegen.

Mehr als eineinhalb Jahre nach Verhängung einer weitreichenden Einreisesperre dürfen geimpfte Europäer ab Montag wieder in die USA fliegen. Reisende müssen vor Abflug nachweisen, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Ausserdem müssen sie am Flughafen einen höchstens drei Tage alten negativen Corona-Test vorlegen und ihre Daten für eine mögliche Kontaktnachverfolgung hinterlassen.

Die US-Regierung hatten im März 2020 unter Präsident Donald Trump angesichts der Corona-Pandemie Einreisesperren für Reisende aus dem Schengenraum, Grossbritannien und Irland verhängt. Trumps Nachfolger Joe Biden hielt an diesen sogenannten Travel Bans fest, was in Deutschland und anderen EU-Staaten zunehmend auf Kritik stiess. Im September kündigte das Weisse Haus dann an, die Grenzen im November wieder für geimpfte Reisende zu öffnen. Damit enden jetzt auch US-Corona-Einreiseverbote für China, Indien, Brasilien, Südafrika und den Iran.

Sputnik V und Covaxin nicht akzeptiert

Für die Einreise in die USA akzeptieren die Behörden alle Impfungen, die entweder von der Gesundheitsbehörde FDA zugelassen oder auf der Notfallliste der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgeführt sind, wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) schreibt. Diese Liste umfasst die Impfung von Janssen/Johnson & Johnson, Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm und Sinovac.

Alle in Westeuropa gängigen Impfstoffe ermöglichen also den Zutritt in die USA. Das russische Präparat Sputnik V hingegen fehlt auf der Liste, ebenso Covaxin aus Indien. Für Sputnik V läuft aktuell der Anerkennungsprozess. Die USA akzeptieren auch Kombinationen aller anerkannten Wirkstoffe, also eine Kombination der Vakzine zweier verschiedener Hersteller, solange zwischen den zwei Impfterminen mindestens 17 Tage Abstand bestehen.

