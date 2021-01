Ähnlich wie im Frühling, werden auch jetzt in Supermärkten einige Regale abgesperrt, die keine Güter des täglichen Bedarf enthalten.

Ab heute prägen Absperrbänder wieder das Bild in den Supermärkten. Verkauft werden dürfen nur noch Produkte für den täglichen Bedarf. 20 Minuten befragte Unternehmen, was denn nun genau bei ihnen abgesperrt wird. Sandra Grossenbacher, Mediensprecherin Landi Schweiz, erklärt die neuen Richtlinien des Bundesrats: «Was wir abdecken müssen sind Artikel zur Dekoration, Camping- und Spielsachen.»

Landi rät, abgesperrte Produkte einfach zu bestellen

Der Griff ins abgesperrte Regal sei ein No-Go. Dennoch gebe es eine Alternative, um trotz Verkaufs-Verbot in den Läden auch Güter des nicht-täglichen Bedarfs zu kaufen: Kundinnen und Kunden der Landi hätten die Möglichkeit, das Produkt per Telefon oder online zu bestellen und anschliessen abzuholen, so Sandra Grossenbacher.