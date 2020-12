Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien : Ab heute impft auch Europa

Zahlreiche EU-Länder beginnen am Sonntag mit den Massenimpfungen gegen das Coronavirus. Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte die grösste Impfkampagne in der Geschichte des Landes an.

Jens Spahn sprach vom «entscheidenden Schlüssel, um die Pandemie zu besiegen».

In Deutschland und zahlreichen anderen EU-Ländern beginnen am Sonntag die Massenimpfungen gegen das Coronavirus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte die grösste Impfkampagne in der Geschichte des Landes an und sprach vom «entscheidenden Schlüssel, um die Pandemie zu besiegen». Als erstes sollen mobile Teams in Alten- und Pflegeheimen den Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer verabreichen. In einem zweiten Schritt sind die über 80-Jährigen an der Reihe. Vor dem offiziellen Start wurde als erster Mensch in Deutschland bereits am Samstag eine 101-jährige Heimbewohnerin in Sachsen-Anhalt geimpft, wie Medien berichteten.

Auch in Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Portugal sollen am Sonntag die Massenimpfungen starten. Vorausgeeilt waren am Samstag Ungarn und die Slowakei. Als erstes Land in Europa hatte Grossbritannien in diesem Monat damit begonnen, das Biontech/Pfizer-Vakzin zu verabreichen.