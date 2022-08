Zürich Openair: Ab heute rocken Weltstars in Glattbrugg die Bühne

Arctic Monkeys, Glass Animals oder James Blake: Zum Auftakt des diesjährigen Zürich Openair (ZOA) kommen einige der bekanntesten Headliner auf der Bühne aus Grossbritannien. Bis Samstag werden rund 50 weitere Acts dem Publikum auf dem Festivalgelände bei Glattbrugg einheizen – unter anderem Kings of Leon, David Guetta, Martin Garrix oder Kygo.

«Wir freuen uns riesig auf die zehnte Ausgabe», sagte ZOA-Chef Rolf Ronner bereits bei der Programmverkündung zu 20 Minuten. Das Lineup sei über zwei Jahre in Planung gewesen und bestehe teilweise aus Acts, die bereits für die gecancelten Ausgaben 2020 und 2021 gebucht waren, wie etwa Rita Ora. Die Organisatoren des Festivals erwarten rund 25000 Besucherinnen und Besucher pro Tag.

Im Hinblick auf die Needle-Spiking-Angriffe an der Street Parade sei das Personal des Zürich Openair auf die Thematik sensibilisiert worden, sagte ZOA-Medienverantwortliche Anita Spahni. «Für die Sicherheit auf dem Gelände ist gesorgt, es ist auch Sanität vor Ort», so Spahni. Bei Verdachtsfällen könne so sofort reagiert und mit den Behörden Kontakt aufgenommen werden.