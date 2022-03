Brandenburg (D) : Ab jetzt gibts den Tesla «made in Europe»

Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat der US-Konzern Tesla am Dienstag seine erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet. Unternehmenschef Elon Musk kam zu seiner «Gigafactory» in Grünheide, um die ersten Tesla-Elektroautos aus deutscher Produktion an Kunden zu übergeben. Die Bundesregierung und das Land Brandenburg feiern das Milliardenprojekt mit künftig 12’000 Mitarbeitenden und einer Zielmarke von jährlich 500’000 Autos als Signal.