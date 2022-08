Rhätische Bahn: Ab jetzt gibts Tickets für den Weltrekordversuch der RhB

Am 29. Oktober soll die Unesco-Welterbestrecke Albula/Bernina von Preda bis Bergün passiert werden.

Am 29. Oktober soll der längste Personenzug der Welt die Strecke von Preda bis Bergün befahren.

Es soll ein Zug werden, der rund 2990 Tonnen auf die Waage bringt und sich über eine Länge von 1,9 Kilometern erstreckt. Im Rahmen des 175-Jahr-Jubiläums der Schweizer Bahnen am 29. Oktober soll ein Riesenzug auf die Gleise gestellt werden. Sieben Lokführer und 21 Techniker müssen an dem Tag alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Fahrt des 100-Waggon-Zuges auf der Unesco-Welterbestrecke von Preda bis Bergün glückt.