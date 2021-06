Fünfliber fällt weg - Ab Juli braucht es fürs Zürcher Nachtnetz keinen Zuschlag mehr

Im Gegensatz zu früher müssen Fahrgäste im ZVV-Nachtnetz keinen Nachtzuschlag mehr lösen. Bereits im vergangenen Sommer wurde beschlossen, per Dezember 2020 auf den Nachtzuschlag von fünf Franken zu verzichten. «Weil das Nachtnetz aber in jenem Zeitpunkt eingestellt war, kamen die Fahrgäste bisher noch nicht in den Genuss dieser Vergünstigung und Vereinfachung», so die Mitteilung.