Neue Einzahlungsscheine

Ab Juli flattern erste Rechnungen mit QR-Code ins Haus

Am 30. Juni beginnt die Einführung der QR-Rechnung in der Schweiz. Damit soll unter anderem die mühselige Eingabe der Refererznummer der Vergangenheit angehören.

Am 30. Juni 2020 beginnt die Einführung der QR-Rechnung in der Schweiz, teilte die Börsenbetreiberin SIX am Dienstag mit. Die Rechnung zum Abfotografieren soll die alte Vielfalt an Einzahlungsscheinen allmählich zum Verschwinden bringen und die Brücke zur voll digitalen Rechnung, «eBill» genannt, schlagen, erklärte Patrick Graf, Verwaltungsratspräsident der SIX Interbank Clearing AG und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Postfinance anlässlich eines virtuellen Medienanlasses.