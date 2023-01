Damit will man der steigenden Anzahl an Neuinfektionen bei verschiedenen Geschlechtskrankheiten begegnen.

Herpes, Chlamydien, Gonorrhoe oder Syphilis: In den letzten Jahren ist die Anzahl an Neuinfektionen bei verschiedenen Geschlechtskrankheiten stark angestiegen. Ein Grossteil der in der Schweiz diagnostizierten Infektionen wird dabei in Zürich festgestellt. Vor allem junge und somit in der Regel auch sexuell aktive Menschen stecken sich häufig mit sexuell übertragbaren Krankheiten an. Um dieser Entwicklung zu begegnen, hat die Stadt Zürich bereits im November 2021 angekündigt, gratis STI- und HIV-Tests für unter 25-Jährige anzubieten – als erste Stadt der Schweiz.