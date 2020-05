CONTACT-TRACING

Ab 11. Mai gibts die Corona-App in der Schweiz

Der Bund entwickelt eine App, die vor einer möglichen Corona-Ansteckung warnt. Sie soll demnächst bereit sein. Das müssen Sie zur App wissen.

In der Schweiz wird an DP-3T gearbeitet, das auf einem dezentralen Ansatz beruht. Das heisst, dass heikle, personenbezogene Daten das Handy nicht verlassen.

An der Pressekonferenz des Bundes an diesem Freitag hat Marcel Salathé über die kommende Contact Tracing-App informiert. Der Forscher der ETH Lausanne und Leiter der Expertengruppe «Digital epidemiology» zeigte sich erfreut, dass «insbesondere Google und Apple von diesem Modell inspiriert wurden . » Auch im Ausland finde das Protokoll grosse Beachtung, was die internationale Kompatibilität vereinfachen würde.