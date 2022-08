Wetter: Ab Mitte Woche ist Regen in Sicht – entspannt sich die Dürre-Situation?

Ein Tiefdrucksystem, das sich über der Biskaya an der Nordküste Spaniens befindet, transportiert ab Mittwoch feuchte Luft in Richtung Alpenraum. Ist der Vormittag am Mittwoch noch grösstenteils sonnig, werden am Nachmittag vermehrt Regenschauer und Gewitter, welche vom Westen her kommen, erwartet. Lokal kann es auch zu starken Gewittern kommen.