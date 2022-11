ÖBB-Streik : Ab Mitternacht stehen in Österreich die Züge still – diese SBB-Verbindungen fallen aus

Die Mitarbeitenden der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) streiken – ab Montag droht ein Zug-Chaos. Auch bei der SBB fallen einige Zugverbindungen in die Schweiz aus.

1 / 3 «Alle Züge stehen am 28. November still» – die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben einen eintägigen Streik angekündigt. PantherMedia / Thomas Sztanek Die ÖBB kündigten an, dass schon ab Sonntag grenzüberschreitende Verbindungen mit Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern von der Massnahme betroffen seien. IMAGO/SKATA Ab ungefähr 16 Uhr am Sonntag wird auf allen digitalen SBB-Informationskanälen eine Info zum Streik geschaltet. IMAGO/Arnulf Hettrich

Darum gehts Die Eisenbahn-Mitarbeitenden in Österreich haben für Montag einen eintägigen Streik angekündigt.

Alle Zugverbindungen im Regional-, Fern- und Nachtverkehr entfallen – auch grenzüberschreitende Verbindungen mit der Schweiz sind betroffen.

Die SBB haben bereits angekündigt, welche Zugverbindungen ausfallen.

Nach gescheiterten Tarifverhandlungen legen Österreichs Eisenbahner den Zugverkehr am Montag mit einem 24-stündigen Warnstreik still. Die staatlichen Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) kündigten an, dass schon ab Sonntag grenzüberschreitende Verbindungen von der Massnahme betroffen seien. «Hier wird es ab Sonntagabend bis Dienstagfrüh zu Ausfällen bei den Nightjet- und Euronight-Verbindungen kommen», hiess es in einer Mitteilung.

Die SBB sind auf die Ausfälle vorbereitet, wie sie 20 Minuten erklären. «Ab ungefähr 16 Uhr wird auf allen digitalen SBB-Informationskanälen eine Info zum Streik geschaltet, wo Reisende detaillierte Ausführungen finden, zu den aktuell betroffenen Verbindungen des geplanten ÖBB-Streiks. Kundinnen und Kunden wird empfohlen, sowohl den SBB-Online-Fahrplan sowie die Railinfo-Seite dazu zu konsultieren für laufende Updates.»

Diese beiden grenzüberschreitenden Verbindungen sind betroffen:

Grenzübergang Buchs SG:

Im Nachtverkehr fallen die Nightjet- und Euronight-Verbindungen mit Abfahrt am Sonntag und Montag aus. Betroffene Reisende melden sich zur Umbuchung bei der Buchungsstelle.

Im Tagesverkehr fallen die Railjetxpress (RJX) und EuroCity (EC) zwischen Zürich HB, Sargans, Buchs SG und Österreich am Montag ersatzlos aus. Kundinnen und Kunden zwischen Zürich HB und Buchs SG sollten auf nationale Verbindungen auszuweichen.

Die grenzüberschreitenden Regio-Züge Buchs SG – Feldkirch fallen ersatzlos aus.

Grenzübergang St. Margrethen:

Die EuroCity (EC) Zürich HB – München Hbf fallen in beide Richtungen zwischen St. Gallen und Lindau-Reutin ersatzlos aus. Betroffenen Reisenden wird der Reiseweg über Romanshorn resp. Schaffhausen – Stuttgart / Ulm empfohlen.

Reisende von SWISS Air Rail und Lufthansa Express Rail wenden sich bitte an den jeweiligen Kundenservice zur Umbuchung.

Die grenzüberschreitenden S-Bahn-Züge S3 St. Margrethen – Bregenz fallen ersatzlos aus.



Warum die Arbeitenden der ÖBB streiken

Auch die private Westbahn, die zwischen Wien und München verkehrt, kündigte einen Fahrstopp am Montag an. Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel in Österreich sind nicht betroffen.

Die Gewerkschaft «Vida», die rund 50’000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner vertritt, hatte eine pauschale Lohnerhöhung von 400 Euro gefordert, was, laut Arbeitnehmervertretern, ein durchschnittliches Plus von etwa zwölf Prozent ausmachen würde. Die Wirtschaftskammer, die auf Arbeitgeberseite die Verhandlungen führt, besserte ihr Angebot zuletzt auf 8,4 Prozent nach. Die Inflation lag in Österreich im Oktober im Jahresvergleich bei elf Prozent.

Am Sonntagvormittag erklärten beide Seiten jedoch die Gespräche für vorerst gescheitert und gaben einander die Schuld. «Wir kämpfen für einen nachhaltigen Teuerungsausgleich, der im Zuge der explodierenden Preise vor allem niedrigere und mittlere Einkommen stärker entlastet», sagte Vida-Verhandlungsführer Gerhard Tauchner. Derzeitige Einstiegsgehälter würden teils unter der Armutsgrenze liegen, argumentierte die Gewerkschaft. «Mir fehlt jedes Verständnis für diesen Streik», sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä. Das derzeitige Lohn-Angebot sei höher als in allen anderen Branchen.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.