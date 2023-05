Blue Stars / Fifa Youth Cup: Ab Mittwoch sucht Zürich wieder den nächsten Beckham

1 / 6 War 1992, 1993, 1994 und 1995 in Zürich dabei: Die englische Fussballikone David Beckham. FIFA Beckham mit den Manchester-United-Kollegen Nicky Butt und den Neville-Brüdern Gary und Phil (v. l.). FIFA Süss: Diese Postkarte sandte George Best von Zürich aus seinen Eltern nach Belfast. Das war im Jahr 1964. Das Wetter sei wunderbar gewesen, das Essen allerdings nicht. Und: «Die Mädchen waren märchenhaft.» FIFA

Darum gehts Am Mittwoch startet die 2023er-Ausgabe des Blue Stars / Fifa Youth Cup.

Spätere Weltstars wie Beckham, Kaká oder Piqué haben bereits teilgenommen.

Auch dieses Jahr hat das U-19-Turnier ein illustres Teilnehmerfeld.

So sicher wie der Stau am Gotthard: Jährlich an Auffahrt findet in Zürich der Blue Stars / Fifa Youth Cup statt. Ab Mittwoch messen sich auf dem Sportplatz die grössten Talente des Weltfussballs im prestigeträchtigen U-19-Turnier.

Auch dieses Jahr kann sich das Teilnehmerfeld aus renommierten Clubs sehen lassen: Bei den Männern gehen unter anderem die Auswahlen von Marseille, Liverpool, Corinthians, FCZ, GC und Basel an den Start. Bei den Frauen kommen Grössen wie Arsenal, Juventus oder auch Rosengard.

Kaká war «auch nur ein junger Kerl»

Unter dem Slogan «Where Stars Are Born» werden so die Nachfolger von Weltstars wie etwa Gerard Piqué oder Kak á gesucht. Sie beide haben in der Vergangenheit das Turnier gewinnen können. Seit der Erstaustragung 1939 ist so eine illustre Liste von Gewinnern zusammengekommen.

«Auf einer solchen Bühne zu stehen, ist für einen jungen Mann eine grosse, grosse Motivation und Inspiration», schwärmt etwa Kaká, der 2000 trotz Verletzung mit dem damaligen Gewinner São Paulo nach Zürich gereist war. Der Weltfussballer von 2007 weiter: «Ich war damals auch nur ein junger Kerl, der Profi werden wollte.»

«Essen nicht so toll, die Mädchen märchenhaft»

Ob Manchester United, AC Mailand, die AS Rom, der FC Barcelona, Arsenal, São Paulo oder die Boca Juniors, sie alle haben schon gewonnen – genauso wie YB, GC, Zürich oder Lausanne. Die grösste Geschichte schrieben bisher die «Red Devils» (18 Titel), die schon mit den «Busby Babes», die 1958 beim tragischen Flugzeugabsturz in München ums Leben kommen sollten, antraten.

Auch die grosse Generation des Clubs um die Jahrtausendwende («Class of 1992») mit späteren Weltstars wie David Beckham, Paul Scholes oder den Neville-Brüdern jubelten am Blue Stars Cup. Oder Jahre zuvor der vermeintlich erste Popstar des Fussballs George Best, der seinen Eltern in Nordirland eine Postkarte aus Zürich zusandte (siehe Galerie). Sein Kommentar: «Wetter war phantastisch, Essen nicht so toll, die Mädchen märchenhaft.»

Lia Wälti wäre gerne dabei gewesen

Lia Wälti, Nati-Captain und Spielerin von Arsenal, kündigt eine körperbetonte Auswahl der jungen «Gunners»-Frauen an. Die 30-Jährige: «Sie haben definitiv eine stärker ausgeprägte Siegermentalität als wir Schweizerinnen.»

Sie selbst hätte gern mehr solcher Turniere erlebt, als sie jünger war: «In meiner Kindheit haben wir meist nur bei kleinen Turnieren gespielt, bei Turnieren an Wochenenden, bei denen wir die Nacht in Zelten verbrachten.» Das seien wunderbare Erinnerungen. Und: «Heutzutage haben Frauen und Mädchen viel bessere Möglichkeiten als vor 15 oder 20 Jahren.»

Die Spiele werden allesamt livegestreamt.

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.