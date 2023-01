Winter-Comeback: Ab Montag gibt es Schnee bis ins Flachland

Eine wilde Wetter-Achterbahnfahrt dürfte in der kommenden Woche die Herzen vieler Wintersportfans höherschlagen lassen, nachdem zuletzt Videos von braunen Matschpisten in Wengen um die Welt gingen. Einzelne Skigebiete mussten bereits kurz nach Jahresbeginn den Betrieb einstellen , weil die warmen Temperaturen keine Pistenpräparation oder Beschneiung mehr zulassen.

Nach dem frühlingshaften Neujahr soll aber nun die kommende Woche wieder Schnee bringen, wie Michael Eichmann von Meteonews sagt. «Am Sonntag gibt es vor allem in der Nordwestschweiz und im Wallis Niederschläge, die Schneefallgrenze liegt derzeit bei etwa 1500 Metern ». In der Nacht auf Montag erreiche dann eine Kaltfront die Schweiz, die die Schneegrenze auf unter tausend Meter drücken dürfte. Laut Eichmann werde aber vor allem in der Nacht Schnee fallen, am Montag selber sei es vielerorts vorübergehend trocken.

In der Nacht darauf erreichen uns noch kühlere Luftmassen, am Dienstagmorgen dürfte die Schneefallgrenze dann gar bei nur noch etwa 500 Metern liegen. «Es gibt also sogar in leicht erhöhten Lagen im Flachland Chancen auf nasse Schneeflocken», so Michael Eichmann. Genau wie am Montag sollen sich die Niederschläge aber vor allem auf die Nacht konzentrieren.