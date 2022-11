Ab kommendem Montag sind wir acht Milliarden Menschen auf der Erde

UN-Prognose : Ab Montag sind wir acht Milliarden Menschen auf der Erde

Die UNO schätzt, dass die Acht-Milliarden-Marke am 15. November erreicht wird. Dies sind mehr als dreimal so viele Menschen wie noch 1950 auf der Erde lebten.

10,4 Milliarden bis 2080

Andere Experten errechneten abweichende Zahlen. So sagte das US-Institut für Gesundheitsmessung und -auswertung (IHME) in einer vor zwei Jahren veröffentlichten Studie voraus, dass der Scheitelpunkt bis zum Jahr 2064 erreicht und unter zehn Milliarden liegen werde. Grund sind andere Annahmen zur Geburtenrate . 2021 bekam jede Frau laut UN-Statistik im Laufe ihres Lebens 2,3 Kinder. Bis 2050 dürfte die Rate demnach auf 2,1 fallen.

Bald jeder sechste Mensch ist über 65

Dies führt in Kombination mit der sinkenden Geburtenrate dazu, dass der Anteil der Menschen über 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung steigen wird. Derzeit beträgt der Anteil zehn Prozent. Bis zum Jahr 2050 soll er auf 16 Prozent steigen. Dadurch steigt die Belastung der staatlichen Rentensysteme, der Bedarf an Altenpflege wächst, gleichzeitig stehen weniger junge Arbeitskräfte zur Verfügung.

Acht Staaten stellen Hälfte des Zuwachses

Zwischen den Weltregionen klaffen grosse Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung. So erwartet die UNO , dass bis 2050 mehr als die Hälfte des Bevölkerungswachstums allein auf die acht Staaten Indien, Nigeria, Ägypten, Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Pakistan, Philippinen und Tansania entfällt.

Auch der Altersdurchschnitt in verschiedenen Regionen ist so gross wie nie zuvor: Derzeit liegt er in Europa bei 41,7 Jahren, in afrikanischen Staaten südlich der Sahara dagegen bei 17,6 Jahren.