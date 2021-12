Ansteckungsrisiko über Festtage – «Ab Montag sollten Primarschulen Kinder in Weihnachtsferien schicken»

«Ab Montag sollten die Primarschulen schweizweit die Kinder in die Weihnachtsferien schicken», sagt Rui Biagini, Mitgründer der Elternorganisation «Protect the Kids».

Die Virusaktivität in den Schulen sei gross, sagte der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri an einer Medienkonferenz.

«Ab Montag sollten die Primarschulen schweizweit die Kinder in die Weihnachtsferien schicken», sagt Rui Biagini, Mitgründer der Elternorganisation «Protect the Kids».

Belgien und Dänemark schicken ihre Primarschülerinnen und -schüler wegen der jüngsten Welle früher in die Weihnachtsferien. In der Schweiz dauert es bis zu den Weihnachtsferien je nach Kanton noch eine bis zwei Wochen. Am Donnerstag reagierte der Kanton Bern und zog den Start der Weihnachtsferien um drei Tage vor. jetzt werden Rufe nach schweizweit früheren Ferien laut.