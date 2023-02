Allergiker-Alarm : Ab nächster Woche – diese Pollen sind im Anflug

Normalerweise sind von Oktober bis Januar nur wenige Pollen in der Luft, die Allergiker haben Zeit zum Durchatmen. Doch wie schon im letzten Jahr, haben die ersten allergenen Pollen (Haseln und Erlen) einen veritablen Frühstart hingelegt und infolge der ausserordentlich hohen Temperaturen bereits in der ersten Januarhälfte stärker zu blühen begonnen.

Durch die vor allem im Norden recht winterlichen Temperaturen in der zweiten Januarhälfte und in der ersten Februarwoche ist die Entwicklung der Hasel- und Erlenblüte allerdings etwas gestoppt worden, sodass vielfach nur noch schwache Konzentrationen verzeichnet werden konnten. Im Süden blieb es milder, sodass häufig eine grosse Haselpollen- und eine mässige Erlenpollenbelastung vorlag.

Blütezeit der Erlen und Haseln in Sicht

Pollensaison wird durch Klimawandeln länger

Gemäss einer Studie von 2021 in der Zeitschrift «Proceedings of the National Academy of Sciences» hat sich die Pollensaison in Nordamerika in den letzten drei Jahrzehnten um etwa 20 Tage verlängert. Zudem wurde die gestreute Pollenmenge immer grösser und hat um 21 Prozent zugenommen. Es ist ausserdem zu erwarten, dass sich die Pollensaisons der allergenen Arten immer mehr überschneiden, da sie bei immer höheren Temperaturen länger andauern. Dies könnte dann die allergene Wirkung noch verstärken.