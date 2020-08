Ab Oktober sind Grossanlässe wieder möglich

Pit 12.08.2020, 14:31

TAZ, 10 8 2020, Astronomische Fehlrechnung Die Politik hat sich bei den Maßnahmen gegen Corona auf den Rat von zu wenigen Fachleuten gestützt Nötig ist ein breit aufgestelltes Expertengremium Aus unserer Sicht haben sich Politik und öffentliche Meinung selten so sehr auf den Rat von nur wenigen Fachleuten gestützt wie jetzt in der Coronakrise Und es stellt sich die Frage, ob die Expertengremien genügend interdisziplinär und ausgewogen zusammengesetzt sind, um die Politik in dieser Krise mit Gelassenheit und Augenmaß und ohne Interessenkonflikte beraten zu können Viele nun vorliegende Studien zeigen aber, dass die Infection Fatality Rate (IFR), der Anteil der Todesfälle an allen Corona-Infektionen, in einem Bereich von 0 Komma 1 bis 0 Komma 3 Prozent liegt, also dem einer normalen Grippe