Ab Saison 2026: Wirbel um Audi-Einstieg – kippt das Formel-1-Projekt mit Sauber? 

Audi will ab 2026 in der Formel 1 mitfahren.

Gemeinsam mit Sauber will Audi ab 2026 in der Motorsport-Königsklasse mitfahren.

Ab 2026 will Audi in der Formel 1 mitfahren – oder etwa doch nicht? Wie der «Spiegel» berichtet, soll der deutsche Automobilhersteller den mit Sauber geplanten Einstieg in die Motorsport-Königsklasse zurzeit intern noch einmal überdenken. Dieser würde sich nur lohnen, wenn Audi von Anfang an vorne mitfahren könne. Das Projekt sei «noch nicht sorgfältig bis zum Ende durchgerechnet worden», zitiert das Nachrichtenmagazin Quellen aus Audi-Kreisen.