Am Tag der drohenden Unwetter - Darum erlaubt der Kanton Bern ab Samstag das Bööteln und Baden in der Aare

Meteorologen warnen vor möglichen Unwettern am Samstag, der Kanton Freiburg hat bereits eine offizielle Hochwasserwarnung herausgegeben. Der Kanton Bern steuert dagegen in die entgegengesetzte Richtung. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, ist das Baden auf der Aare zwischen Thun und Hagneck, also auf der beliebten Boot-Strecke, wieder erlaubt. Und zwar ausgerechnet ab Samstag, wenn bereits die nächsten Unwetter drohen.