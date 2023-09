Mit Blancpain: Swatch-Uhr Scuba Fifty Fathoms ab 9.September 2023

Der Hype um die Swatch-Uhren dürfte in die nächste Runde oder besser gesagt die nächste Kollektion gehen. Ab Samstag können sich Liebhaber der Marke auf fünf neue Modelle freuen, die angelehnt sind an die grossen Ozeane dieser Welt. Die Uhren entstanden in Kooperation mit der Luxusmarke Blancpain und sollen eine Ode an die 1953 entstandene Taucher-Uhr «Fifty Fathoms» sein – sie revolutionierte damals als erste echte Taucheruhr die Uhrenbranche. Im Gegensatz zur Uhr der Luxusmarke, die heute 8900 Franken kostet, werden die Swatch-Modelle deutlich erschwinglicher sein: Sie sind für 375 Franken erhältlich.

Für die «Moonswatch» standen Kunden Schlange

Ob sich am kommenden Samstag, dem 9. September, wieder lange Schlangen vor den Swatch-Shops bilden werden? Bei der Lancierung der «Moonswatch» war das der Fall – diese Kollektion war von verschiedenen Planeten des Sonnensystems inspiriert. Die Uhrenmarke macht auch deswegen darauf aufmerksam, dass pro Person und Tag nur eine Uhr verkauft wird – auch wenn die Kollektion selbst nicht limitiert ist. In der Schweiz wird die Uhr in insgesamt zwölf Shops verkauft, unter anderem in Zürich, Bern und Genf. Spannend ist auch, welches der fünf Modelle sich wohl am besten verkaufen wird.