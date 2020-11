1 / 7 Eine Kaltfront zieht über die Schweiz. KEYSTONE/DPA/Karl-Josef Hildenbrand Die Temperaturen sinken kontinuierlich. KEYSTONE/DPA/Ole Spata Die Schneefallgrenze stinkt auf 600 bis 700 Meter. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Darum gehts Auf das schöne Wetter in der Schweiz folgt eine Kaltfront.

Auch der Wind zieht an.

Am Samstagmorgen gibt es verbreitet Frost.

Der Martinisommer hat in den letzten Tagen seinem Namen alle Ehre gemacht und Temperaturen von fast 20 Grad in die Schweiz gebracht. Nun sinken die Temperaturen aber stetig und näh e rn sich – zumindest in der Nacht – dem Gefrierpunkt. Grund dafür ist eine Kaltfront, die am Mittwoch die Schweiz erreicht. «Die Kaltfront zieht von Westen her über die Schweiz», sagt Klaus Marquardt, Meteorologe bei Meteonews. «Die Kaltfront bringt aber nur wenig Niederschlag. Am stärksten bemerkbar wird der Wind sein.»

Im Flachland sei mit Windspitzen von 50 bis 70 km/h zu rechnen, am Jurasüdfuss seien auch 80 km/h möglich. Mit grösseren Schäden sei laut Marquardt nicht zu rechnen. «Da die Bäume schon viel Blätter verloren haben, trifft der Wind kaum auf Widerstand.»

Schneefallgrenze sinkt

Am Freitag bleibt es wohl in der ganzen Schweiz bei Temperaturen unter 10 Grad. Ausnahme ist das Tessin: Dort sind Temperaturen bis 14 Grad möglich. Am kältesten wird es in der Ostschweiz. Dort steigt das Thermometer nicht über 5 Grad. Auch die Schneefallgrenze sinkt kontinuierlich auf 600 bis 800 Meter. Der wenige Schnee wird aber kaum liegen bleiben, da die Erde noch viel Wärme abgibt.