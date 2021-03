Ende Februar konnten wir die ersten Vorboten des Frühlings geniessen: Es wurde bis zu 17 Grad warm. Die Menschenmassen zogen ins Freie oder ins Gartencenter. Seither wurde es aber wieder kühler und vor allem nass. Vom Frühlingsanfang, der eigentlich am 20. März anstehen sollte, ist am Mittwoch wenig zu sehen.

Der Winter will also noch nicht abdanken. Die Temperaturen im Mittelland bewegen sich über das Wochenende um den Nullpunkt. In Zürich soll es am Samstag bei bewölktem Himmel lediglich 3 Grad kalt werden.