Juso-Chefin Ronja Jansen - «Ab September arbeiten 1,3 Millionen Menschen nur noch für die Aktionäre»

In der neusten «Lohnschere-Studie» hat die Gewerkschaft Unia die 37 grössten Schweizer Unternehmen beleuchtet und untersucht, wie viel Geld sie ihren Mitarbeitenden in Löhnen ausbezahlen und wie viel Geld die Aktionäre erhalten.

Das Resultat: Vom gesamten Geld, welches die 37 Unternehmen an das Personal und an die Aktionäre auszahlen, erhält das Personal 67,6 Prozent und die Aktionäre erhalten 32,4 Prozent. Für Juso-Präsidentin Ronja Jansen, welche mit der 99-Prozent-Initiative für eine höhere Kapitalbesteuerung kämpft, ist das ein Skandal: «Rechnet man das auf ein ganzes Jahr aus, kann man sagen: Seit Freitag arbeiten die 1,3 Millionen Beschäftigten dieser Unternehmen bis Ende Jahr nur noch dafür, dass die Unternehmen den Aktionären fette Dividenden auszahlen können.»

«Kann nicht sein, dass Schere immer grösser wird»

Jansen kritisiert weiter, dass 14 der untersuchten Konzerne 2020 staatliche Kurzarbeitsentschädigung bezogen hätten. «Das ist gleich doppelt problematisch», sagt die Juso-Chefin: «Erstens bereichern sich die Unternehmen an Steuergeldern, um ihren Aktionären weiterhin hohe Dividenden auszahlen zu können. Und zweitens erhielten viele der Angestellten in der Kurzarbeit nur 80 Prozent des Lohnes, was gerade die weniger gut verdienenden besonders hart getroffen hat.»

Gegnerin: «Studie ist nicht repräsentativ»

Wie viel externes Kapital in einem Unternehmen stecke, sei stark branchenabhängig: «Ein hochspezialisierter Arbeitsplatz in der Pharmabranche ist viel teurer, als etwa ein Arbeitsplatz in der Agrarwirtschaft. Es braucht etwa teure Maschinen und Geräte, mehr IT-Lösungen, eine teurere Infrastruktur», argumentiert Janssen. «Ein Pharmaunternehmen muss also sehr viel Geld investieren, das von den Aktionären kommt. Da ist es logisch, dass diese auch eine entsprechende Rendite erzielen möchten.»