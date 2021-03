Eine Lenkerin hielt am Montag Höhe Au SG auf dem Pannenstreifen auf der A13 an, um den Kofferraum zu schliessen. Im Netz sorgt das für Unverständnis. Doch hat sie falsch gehandelt?

1 / 5 Am Montagmorgen (22.03.2021), kurz nach 7.30 Uhr, kam es auf der A13 zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto. Kapo SG Der 45-jährige Lieferwagenfahrer und die 37-jährige Autofahrerin wurden beim Unfall verletzt. Kapo SG Die Autobahn musste während rund zwei Stunden gesperrt werden. Google Street View

Darum gehts Am Montagmorgen kam es auf der A13 bei Au SG zu einem Unfall

Eine Lenkerin hielt auf dem Pannenstreifen, um den Kofferraum zu schliessen.

Als sie wieder auf die Normalspur wechselte, kam es zur Kollision mit einem Lieferwagen.

Beide Lenker wurden verletzt.

Dass sie auf dem Pannenstreifen hielt, ist laut Polizei nicht zwingend falsch.

«Wegen so einer Lappalie auf der Autobahn anhalten ist schon geschickt. Danke für eineinhalb Stunden im Stau stehen. Ab sofort bitte nur noch mit GA fahren», heisst es in einem Kommentar auf der Facebook-Seite der Kantonspolizei St. Gallen zum Unfall von Montagmorgen auf der A13 bei Au SG. Eine 37-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr Richtung Widnau unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr Kofferraum nicht ganz geschlossen war. Sie hielt auf dem Pannenstreifen an, um ihn zu schliessen.

Als sie auf den Normalstreifen zurückfuhr, kam es zur Kollision mit einem Lieferwagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in die rechtsseitige Leitplanke geschleudert und der Lieferwagen stiess mit der Mittelleitplanke zusammen. Fahrer (45) und Lenkerin wurden verletzt ins Spital gebracht. Die Autobahn musste rund zwei Stunden gesperrt werden.

Ein anderer User vermutet, die Lenkerin habe nicht genügend beschleunigt auf dem Pannenstreifen, bevor sie auf die Normalspur wechselte. «Ich hatte schon zweimal beinahe Crashs mit dem LKW wegen solcher Fahrer», schreibt er.

Nicht zwingend falsch gehandelt

Wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei St. Gallen heisst, hat die Lenkerin, indem sie auf dem Pannenstreifen gehalten hat, nicht unbedingt falsch gehandelt. «Wir wissen nicht, ob der Kofferraum ganz offen war, oder bloss die Anzeige im Auto leuchtete», so Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kapo SG. Wenn der Kofferraum weit offen stehe und verstaute Dinge rausfallen könnten, sei der Halt auf dem Pannenstreifen unter Umständen berechtigt. Leuchte nur die Anzeige, eher nicht. «Das Halten auf dem Pannenstreifen ist klar ein Nothalt. Was man darunter zählt, ist aber ein Stück weit Ermessenssache.» So könne auch ein stark weinendes Kind auf dem Rücksitz ein Grund sein, kurz auf dem Pannenstreifen anzuhalten. Wofür man schliesslich bestraft werde, entscheide die Staatsanwaltschaft.

«Wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass jeder Halt mit einem Risiko verbunden ist», so Krüsi. Könne man ihn vermeiden, solle man das auch. Und kommt es zum Halt empfiehlt die Polizei für die persönliche Sicherheit das Tragen einer Warnweste und das Einschalten der Warnblinker. «Geht die Fahrt weiter, muss auf dem Pannenstreifen beschleunigt werden, bis man wieder auf die reguläre Spur wechselt», so Krüsi. Und auch der nachfolgende Verkehr müsse wachsam sein, wenn sich Autos auf dem Pannenstreifen befinden, um reagieren zu können.

Zahlreiche Todesfälle auf Pannenstreifen

In einem Ratgeber zeigt die Kapo SG auf, was bei der Pannenstreifenbenutzung weiter wichtig ist. So kassiert man etwa eine Busse von mindestens 140 Franken, wenn man bei Stau auf dem Pannenstreifen vorbei fährt, um eine Ausfahrt zu nehmen.

Im Jahr 2019 kam es allein im Kanton St. Gallen zu mindestens fünf Toten bei Unfällen auf dem Pannenstreifen. Die Kapo SG sprach von einer unglücklichen Häufung. «Es ist der Faktor Mensch, der leider zu den Unglücken geführt hat», so Krüsi damals.