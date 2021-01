Der Kanton Luzern hat am Montag seine Corona-Fallzahlen aktualisiert – und dabei die höchste Warnstufe rot ausgerufen. Dies war zuletzt am 20. Dezember der Fall, seither galt bis am Sonntag die Warnstufe orange.

Am 3. Januar 2021 wurden 146 neue Fälle bestätigt und 3 neue Todesfälle gemeldet. Am Montag, 4. Januar sind laut Lustat 126 Personen im Kanton Luzern hospitalisiert. Am 30. Dezember 2020 waren es noch 119 Personen. Beatmet werden mussten am Montag 21 Personen. Von den insgesamt 49 zur Verfügung stehenden Intensivpflegebetten waren um 7 Uhr am Montagmorgen 43 besetzt, das entspricht einer Auslastung von 88 Prozent.