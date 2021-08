Massnahme zur Lärmreduktion : Ab sofort gilt Tempo 30 in Paris

Lärm reduzieren und Sicherheit erhöhen: Um dies zu erreichen, hat die Regierung in Paris eine Tempolimite für die ganze Stadt beschlossen. Nicht alle haben Freude daran.

Ab dem 30. August wird Tempo 30 in der französischen Hauptstadt grossflächig eingeführt.

In Paris gilt seit Montag auf den meisten Strassen Tempo 30. Das rot-grün regierte Rathaus will damit die Verkehrssicherheit in der französischen Hauptstadt erhöhen, den Lärm reduzieren und zum Klimaschutz beitragen. Laut einer Umfrage befürwortet eine deutliche Mehrheit der Bürger die neue Geschwindigkeitsbegrenzung.