Kanton Zürich macht vorwärts - Ab sofort können alle ab 16 Jahren einen Impftermin buchen

Im Kanton Zürich können ab sofort alle Personen ab 16 Jahren einen Impftermin buchen. Wie die Zürcher Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung schreibt, sind in den Impfzentren und Apotheken für Ende Mai und die erste Juni-Hälfte rund 180’000 Termine buchbar. Weitere Termine werden freigeschaltet, sobald die Impfstofflieferungen in den kommenden Wochen eintreffen. Wenn online keine Termine mehr verfügbar sind, können auch über die Impfhotline keine Termine gebucht werden. Die Impfhotline unterstützt Personen, welche keinen Online-Zugang oder Fragen zum Buchungsvorgang haben.