Lehrermangel im Kanton Solothurn - Ab sofort können auch Gärtner oder Kauffrauen an Schulen unterrichten

Am Montag fängt an vielen Orten der Schweiz die Schule wieder an. Doch nicht überall stehen auch genügend Lehrkräfte zur Verfügung – so etwa auch im Kanton Solothurn. Um dem entgegenzuwirken, versucht der Kanton dort mit der Kampagne «Einsame Klasse. Schule sucht Sie!» interessierte Quereinsteigende für den Unterricht zu gewinnen. Zur Zeit sind in Solothurn noch 15 Pensen von Lehrerinnen und Lehrern ausgeschrieben, die bis nächsten Montag besetzt werden müssen. Der Vorsteher des Volksschulamts Andreas Walter ist zuversichtlich, sagt aber auch: «Es ist eng.» Besonders im Fach Französisch entstehe eine Lücke, die in den nächsten Jahren grösser werden würde.