Neues Feature

Ab sofort könnt ihr auf Kommentare antworten

Wir halten Wort und verbessern die Kommentarfunktion weiter. Seit Freitag geht das Antworten auf Kommentare anderer User. Weitere Features folgen.

In der Kommentarspalte können die User neu wieder auf Kommentare antworten.

seit der Neulancierung unserer App haben viele von euch eine zentrale Funktion in der Kommentarspalte vermisst: Das direkte Antworten auf die Beiträge der anderen User. Nun haben wir dieses Feature wieder eingeführt – und es wird bereits rege genutzt. Gleichzeitig haben wir entscheidende Verbesserungen an unserem Algorithmus vorgenommen und die Zahl der Freischalter massiv erhöht.

Was bleibt, ist unser Appell an alle User und Userinnen: Beachtet die Anstandsregeln und verbreitet keine beleidigende oder sogar strafrechtlich unzulässige Kommentare. Nur so können wir sicherstellen, dass ihr weiterhin eure Meinung unabhängig von euren politischen Ausrichtung kundtun und diskutieren könnt.