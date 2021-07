Haartrend: Toupier-Frisuren à la Ariana Grande oder Dua Lipa sind zurück

Schon unsere Grosis wussten: Irgendwann kommt alles zurück. Dieses Jahr konnten wir das schon ein paar Mal live miterleben. Erst holten Kim Kardashian und Bella Hadid dunkel umrandete Lippen zurück in unser Gedächtnis, dann schlangen sich Influencer Hüftgürtel um die mit Bedacht ausgewählten Outfits, als wäre es 2005 und schliesslich fand sogar J.Lo den Weg zurück zu(m) Altbekannten. Zeit für eine Verschnaufpause? Von wegen! Stattdessen holen jede Menge Celebrities den Toupierkamm wieder aus dem Badezimmerschrank und bringen damit den Bouffant zurück. Das ist die Toupier-Frisur, die Marie Antoinette in den 1770ern, Brigitte Bardot und die Ronettes in den 60ern und zuletzt Amy Winehouse in den 2010er-Jahren berühmt gemacht hatten. Von einem neuen Trend kann also nicht die Rede sein, dafür von einem mit Bestand.