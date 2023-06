Wetter Schweiz: Ab Sonntag ändert sich die Wetterlage 

1 / 6 Die Schweiz leidet unter Trockenheit. 20min/Anna Bila In vielen Regionen herrscht Waldbrandgefahr. MeteoSchweiz Die Flüsse führen weniger Wasser. 20min/Marvin Ancian

Darum gehts Seit rund drei Wochen hat es fast nicht mehr geregnet.

In den nächsten Tagen wird es noch heisser.

Doch ab Sonntag erreicht uns deutlich feuchtere Luft – es wird schwül.

Seit Wochen herrscht in der Schweiz warmes und trockenes Wetter. Einige Orte warten immer noch auf den ersten Regen im Juni. Am Donnerstag wurde dann auch zum ersten Mal die 30-Grad-Grenze geknackt. In Biasca im Kanton Tessin wurde erstmals in diesem Jahr ein Hitzetag registriert.

Am Samstag dürfte es auch auf der Alpennordseite Temperaturen über 30 Grad geben. Am wärmsten wird es in Basel und im Kanton Wallis mit 31 Grad. Es bleibt schweizweit trocken, trotzdem können sich am Nachmittag vereinzelt Quellwolken bilden.

Am Sonntag stellt sich die Wetterlage um. Zwar gibt es erneut hohe Temperaturen mit 32 Grad in Basel, 31 Grad in Zürich und der Zentralschweiz, aber es erreicht uns nun erstmals seit Wochen wieder deutlich feuchtere Luft. Diese kann in einigen Regionen für Gewitter sorgen. Die Luftfeuchtigkeit steigt deutlich an.

Jetzt wirds schwül

In den kommenden Tagen steht uns schwülwarmes Wetter bevor. Bereits am Montag dürfte es auf der Alpennordseite verbreitet Regen und Gewitter geben. Die Temperaturen bleiben nun auch in der Nacht hoch. Es ist mit den ersten Tropennächten zu rechnen.

Neben schwülen Nächten verspricht die feuchte Luft aber mindestens ein wenig Linderung für die trockene Schweiz. In vielen Regionen herrscht erhebliche Waldbrandgefahr. Im Kanton Solothurn ist es wegen der anhaltenden Trockenheit bereits zu einem Waldbrand gekommen. Der Feuerwehr gelang es am Mittwoch, den Brand, der sich bei der Ruine Balm auf etwa 20 Quadratmetern ausgebreitet hatte, zu löschen.

Im Kanton Zürich fanden wegen der Trockenheit die ersten Fischrettungen statt, wie eine Sprecherin der Zürcher Baudirektion dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF1 sagte. Betroffen waren die Töss sowie kleinere Bäche.