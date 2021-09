Bis zu 28 Grad - Ab Sonntag kannst du die Badehose nochmals rausholen

Ab Samstag zieht ein Hoch von Frankreich her in Richtung Schweiz.

Das tolle Wetter hält bis Dienstag an. Was danach folgt ist noch unklar.

Am Freitag versperren Wolken vielerorts noch den Blick auf die Sonne. Auch der Samstag dürfte sich bei angenehmen 22 bis 23 Grad noch etwas wechselhaft gestalten. An einigen Orten entlang der Alpen kann es regnen. Doch ab Sonntag wird es noch mal richtig schön. Gemäss Meteonews dürfen wir in den drei Tagen von Sonntag bis Dienstag Temperaturen von über 25 Grad sowie gehörig Sonnenschein erwarten. In einigen Gebieten könnte das Thermometer bis auf 28 Grad klettern.