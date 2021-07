Steigende Fallzahlen : Ab wann greift der Bundesrat bei den Corona-Massnahmen wieder durch?

Die Schweiz verzeichnet derzeit wieder ansteigende Infektions- und Hospitalisierungszahlen. Das BAG nannte eine konkrete Zahl, ab wann die Massnahmen verschärft werden können.

In der Schweiz steigen die Corona-Fallzahlen wieder. Am Montag meldete das BAG 1560 Neuinfektionen mit dem Virus über das Wochenende. Zum Vergleich: Am Montag vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 822 Neuinfektionen.