Schimmel in der Wohnung: Wann ist die Gesundheit in Gefahr?

Wer sich längere Zeit in einem schimmelbefallenen Raum aufhält, kann seine Gesundheit gefährden. Doch wie bedrohlich ist Schimmel wirklich? Und wie verhinderst du ihn?

1 / 6 Schimmelbefall in der Wohnung ist nicht nur unschön anzusehen, er kann auch schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. IMAGO/blickwinkel Besonders für stark immungeschwächte Personen kann Schimmel eine Bedrohung sein und lebensgefährliche Infektionen auslösen. IMAGO/blickwinkel Schimmelpilze können eine Allergie auslösen, die sich meist wie Heuschnupfen oder Asthma äussert. Betroffen sind besonders Personen, die schon unter Heuschnupfen, Neurodermitis oder anderen Allergien leiden. IMAGO/Zoonar

Schimmelpilze können sich fast überall bilden. Laut dem Bundesamt für Gesundheit treten Feuchtigkeit und Schimmel in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern in jedem vierten bis fünften Haushalt auf. Das musst du zum ungebetenen Mitbewohner wissen.

Ab wann wird Schimmel gefährlich?

Schimmel in einem Innenraum kann sich auf verschiedene Weise auf die Gesundheit auswirken. Das ist allerdings von Person zu Person verschieden, weshalb sich nicht generell sagen lässt, ab wann Schimmel gefährlich wird. Als Faustregel gilt: Je grösser der Befall ist, desto wahrscheinlicher sind gesundheitliche Beschwerden. Deshalb muss Schimmel immer sofort entfernt werden.

Welche gesundheitlichen Risiken drohen durch Schimmelpilze?

Die häufigsten Auswirkungen sind allergische Reaktionen und Schleimhautirritationen von Augen und Atemwegen, wie das Robert Koch-Institut schreibt, wobei häufig unklar ist, ob die Beschwerden wirklich durch Schimmelpilze ausgelöst wurden. In seltenen Fällen kann es zu einer chronischen Bronchitis kommen. Bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern kann der Schimmel auch zu Asthmaanfällen führen. Im schlimmsten Fall können Schimmelpilze eine Infektion (Mykose) auslösen, die die Lunge befällt und sich in seltenen Fällen in andere Organe ausbreitet. Tritt aufgrund des Schimmelbefalls Gestank auf, kann das Beschwerden wie Schlafstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Übelkeit auslösen.

Macht Schimmel in jedem Fall krank?

Nein. Gesunde Personen mit einem intakten Immunsystem haben wenig zu befürchten. Bei Personen, die bereits unter Heuschnupfen, Neurodermitis oder anderen Allergien leiden, ist allerdings das Risiko einer allergischen Reaktion auf Schimmelpilze höher. Kleinkinder und Kinder haben aufgrund eines noch nicht vollständig ausgebildeten Immunsystems ein höheres Risiko, Allergien oder sogar Asthma zu entwickeln. Wirklich gefährlich sind Schimmelpilze für Personen mit stark geschwächtem Immunsystem, wie Transplantations-, Aids- und Krebspatientinnen und -patienten, wie das BAG schreibt. Sie können an einer lebensbedrohlichen Schimmelpilzinfektion erkranken.

Wie entsteht Schimmel?

Schimmel kann überall dort entstehen, wo sich feuchte Luft auf kalten Oberflächen niederschlägt. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit auf der Oberfläche mehr als 80 Prozent beträgt und im Raum 65 Prozent überschreitet, sind die idealen Bedingungen für die Bildung von Schimmelpilzen gegeben. Besonders gern breitet sich Schimmel an Orten mit schlechter Luftzirkulation, wie beispielsweise hinter Schränken, Sofas oder Vorhängen, aus.

Wie kann die Entstehung von Schimmel verhindert werden?

Wenn keine Gebäudeschäden vorliegen, wie zum Beispiel ein Rohrbruch oder undichte Stellen im Dach, kann mit regelmässigem Stosslüften die Luftfeuchtigkeit reguliert und Schimmel vorgebeugt werden. Im Winter genügen wenige Minuten für den Luftaustausch, bei milden Aussentemperaturen sollte man mindestens zweimal täglich zehn bis 15 Minuten stosslüften, also zwei gegenüberliegende Fenster gleichzeitig öffnen und so Durchzug schaffen. Achtung: Ein Kippfenster offen stehen zu lassen, erhöht die Gefahr der Schimmelbildung zusätzlich, da dies die Wohnung auskühlt und sich Kondenswasser bilden kann.

In den Wintermonaten sollte die Raumtemperatur kontinuierlich zwischen 19 und 21 Grad liegen und auch im Schlafzimmer nicht unter 16 °C fallen. Im Badezimmer, wo mehr Feuchtigkeit in die Luft gelangt, sollte die Temperatur zwischen 20 und 23 Grad betragen. Die empfohlene Luftfeuchtigkeit für Wohnräume liegt in der Heizperiode zwischen 40 und 55 Prozent. Überprüfen lässt sich die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer (Feuchtigkeitsmesser).

Möbel sollten zudem nicht direkt an die Wand gestellt werden. Ein Abstand von fünf bis zehn Zentimetern lässt die Luft zwischen Möbelstück und Wand zirkulieren.

Wie bringt man Schimmel weg?

Wenig Schimmel, also weniger als einen halben Quadratmeter, kann man selbst entfernen. Dabei gilt es, sich zu schützen. Es sollten mindestens Schutzhandschuhe und eine Atemschutzmaske getragen werden, eventuell auch eine Schutzbrille. Der Schimmel kann mit Haushaltsreiniger oder mit 70- bis 80-prozentigem Alkohol entfernt werden. Von Essig ist abzuraten, da er ausser auf glatten Oberflächen wie Plättli kaum wirkt und allfällige Rückstände als Nahrungsquelle für erneuten Schimmelbefall dienen.

Ist der Befall grösser oder ist man unsicher, ob man den Schimmel endgültig beseitigt hat oder ob bauliche Mängel für den Befall verantwortlich sind, muss zwingend eine Fachperson hinzugezogen werden. Auch immungeschwächte Personen sollten sich auf jeden Fall an Profis wenden.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Das Bundesamt für Gesundheit hat in Zusammenarbeit mit dem Mieterverband und dem Hauseigentümerverband die Broschüren «Vorsicht Schimmel» und «Schimmel in Wohnräumen» erstellt, die auf der Website des BAG kostenlos heruntergeladen werden können.

Was passieren kann, wenn bei starkem Schimmelbefall keine Fachleute beigezogen werden, zeigt sich am Beispiel dieses Hauses in Bauma ZH. Murat Temel