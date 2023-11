Abarth 500e: Elektrischer Fahrspass mit Stil und Sound

Den niedlichen Elektro-Zwerg für die City gibt es auch in krawallig: Haustuner Abarth bietet den Fiat 500e seit kurzem in einer scharfgemachten, leistungsgesteigerten Variante an. Die ist das vielleicht beste Auto der Marke seit der Wiederauferstehung vor rund anderthalb Jahrzehnten. Und mit Sicherheit eines der lautesten.

Motorensound aus der Dose

Weil der E-Antrieb eigentlich fast lautlos arbeitet, die Entwickler aber den charakteristischen Akrapóvic-Abgasanlagen-Sound ins E-Zeitalter retten wollten, findet sich im hinteren Stossfänger des Abarth 500e eine leistungsfähige Lautsprecher-Einheit, die den röhrend-blubbernden Klang erstaunlich authentisch in die Umgebung schallt. Damit ist die Mission des gut 3,63 Meter langen Dreitürers klar: vom Start weg auffallen!

Diese Mischung aus niedlich und böse ist unterm Strich erstaunlich stimmig. Auch weil die Designer sichtbar Herzblut in die Aufrüstung des Kleinstwagens gesteckt haben – angefangen bei der schrillen Lackfarbenpalette, über den stilisierten Elektro-Skorpion an der Flanke bis hin zur eigenständigen Kühlermaske mit Abarth-Schriftzug anstelle des sonst üblichen 500-Logos. Sportsitze und ein Alcantara-Lenkrad mit rennsporttypischer 12-Uhr-Markierung werten das Ambiente auf. Mehr als zwei Personen finden allerdings kaum sinnvoll Platz in dem Viersitzer – hinten halten es selbst Grundschulkinder nur auf kürzeren Strecken aus.

Zackig und ansatzlos

Aber praktisch will der Abarth zuallerletzt sein – er verschreibt sich konsequent dem Fahrspass: Schon im Standard-Fahrmodus tritt der 114 kW/155 PS starke Kleinstwagen zackig und ansatzlos an. Wer den Schalter in die «Skorpion»-Stellung schiebt, stachelt den Abarth endgültig auf. Unmittelbar und ungezähmt schiesst er nach vorn, nimmt jedem Sportwagen an der Ampel die ersten Meter ab und hat auch auf der Landstrasse und Autobahn genug Puste für Zwischenspurts und Überholmanöver. Der tiefe Schwerpunkt und die direkte Lenkung machen den Kleinen zum energischen Wusler.

Die Mischung aus niedlich und böse gelingt dem 500e erstaunlich gut. Abarth Der Innenraum ist hochwertig gemacht, viel Platz bietet der kleine Italiener aber freilich nicht. Abarth Dass die extrovertierte Geltungssucht nicht unangenehm wirkt, hat auch mit den knuffigen Proportionen zu tun. Abarth

Gleichzeitig kann der getunte 500e aber auch entspannt. Im Normalmodus rekuperiert er kräftig und gibt sich mit bescheidenen 16 bis 17 kWh Energie auf 100 Kilometern zufrieden. So lässt sich sogar die Normreichweite von 242 bis 265 Kilometern erreichen. Unter günstigen Bedingungen dürften auch rund 300 City-Kilometer drin sein. Den künstlichen Motorsound stellt man dabei lieber aus, wenn man keine empörten Blicke ernten will.

Der Spass mit dem Abarth kostet allerdings: Knapp 38’000 Franken will Fiat für die getunte Variante der eh schon sehr selbstbewusst eingepreisten Limousine, das Cabrio ist noch einmal 3000 Franken teurer. Wer das und die praktischen Einschränkungen hinnimmt, bekommt ein sehr agiles und trotz aller nach aussen gekehrter Sportlichkeit sympathisch auftretendes Spassmobil.