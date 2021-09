Terra 360 – ABB lanciert «weltweit schnellste Ladestation für Elektrofahrzeuge»

ABB will Elektroautos in 15 Minuten vollständig aufladen können.

ABB hat eine neue Ladestation für Elektrofahrzeuge vorgestellt, die die schnellste der Welt sein soll. Das Produkt namens «Terra 360» kann bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig aufladen und verfügt über eine maximale Leistung von 360 Kilowatt. Jedes Elektroauto sei so in maximal 15 Minuten aufgeladen, sagt der Hersteller. Laut ABB ist der Strassenverkehr für fast ein Fünftel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das Unternehmen gibt an, seine über 10'000 Fahrzeuge zu elektrifizieren und emissionsfrei betreiben zu wollen.

In einer Medienmitteilung weist ABB darauf hin, dass die Ladestation auch für Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen zugänglich sei. Sie soll in Europa ab Ende 2021 erhältlich sein, in den USA, in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum 2022. Kundinnen und Kunden sollen die Ladestation auf Wunsch auch mit einem integrierten 27-Zoll-Bildschirm beziehen können, um Videos abzuspielen oder Bilder anzuzeigen.