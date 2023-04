Lasse Wellander: Gitarrist von Abba ist tot

1 / 3 Lasse Wellander spielte bis zuletzt Gitarre und veröffentlichte auch eigene Alben. Facebook/ Lasse Wellander Die schwedische Kult-Band wurde über viele Jahre von Wellander unterstützt. imago images/United Archives 2021 feierte Abba mit dem Album «Voyage» sein Comeback. Auch Wellander war wieder als Gitarrist mit dabei. Im Bild: Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog und Benny Andersson bei einer Gala zum Album in London. IMAGO/TT

Darum gehts Der langjährige Gitarrist der schwedischen Pop-Band «Abba» , Lasse Wellander, ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Er begleitete die Band ab den 70er-Jahren über viele Jahre.

Wellander starb an den Folgen einer Krebserkrankung.

Die schwedische Band Abba brach ab den 1970ern mit Hits wie «SOS», «Mamma Mia» oder «Dancing Queen» alle Rekorde: Ein Grand-Prix-Sieg, mehr als 400 Millionen verkaufte Tonträger und ein auf den Songs basierendes Musical, das eines der erfolgreichsten weltweit werden sollte – das sind nur einige der Erfolge, die die Band mit den bunten Kostümen feierte.



Die Band bestand aus Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus , Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad – kurz ABBA. Im Hintergrund wirkten aber noch weitere Musiker, die am Erfolg der Band beteiligt waren, darunter auch der Gitarrist Lasse Wellander. Er verstarb am vergangenen Karfreitag im Alter von 70 Jahren in Göteborg, wie die Zeitung «Göteborgs-Posten» in Berufung auf Wellanders Familie bekannt gab.

Magst du die Lieder von Abba? Ja total, die haben einfach Kultstatus. Ein paar vielleicht. Bei «Dancing Queen» kann ich grade noch so mitgehen. Nein, das ist mir viel zu Pop-lastig. Ich kenne die Band gar nicht.

Lasse Wellander war jahrelang bei Abba dabei

Lasse Wellander begleitete Abba über viele Jahre hinweg. Er war auf Alben wie «ABBA», «Arrival», «ABBA: The Album» und «Super Trouper» zu hören, selbst am 2021 erschienen Revival-Album «Voyage» wirkte er als Gitarrist mit. In den Jahren 1975, 1977, 1979 und 1980 tourte er mit Abba um die Welt. Da er allerdings kein festes Bandmitglied war, war sein Engagement nicht auf «ABBA» beschränkt. Er spielte auch bei anderen Bands mit und veröffentliche auch selbst zahlreiche eigene Alben, zuletzt im Jahr 2022 (»Oh come, All Ye Faithful»).

Wellander sei im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. «Du warst ein fantastischer Musiker und bescheiden wie wenige, aber vor allem warst du ein wunderbarer Ehemann, Vater, Bruder, Onkel und Grossvater. Gütig, sicher, fürsorglich und liebevoll und so viel mehr, was man mit Worten nicht beschreiben kann», so verabschiedete sich seine Familie von ihm auf Facebook.