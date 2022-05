Keine Verkehrssicherheit : Abbruch zweier Verkehrsprojekte kostet 1,2 Millionen Franken 

Am Pilatusplatz besteht Handlungsbedarf bezüglich Verkehrsführung und Sicherheit. Zwei Vorprojekte konnten nicht in allen Punkten überzeugen. Nun will der Kanton Luzern von neuem über die Bücher.

1 / 7 Der Kanton Luzern hat Projekte zur neuen Verkehrsführung am Pilatusplatz gestoppt. 20min/Gianni Walther Der Kanton will nun gemeinsam mit der Stadt das weitere Vorgehen bestimmen. 20min/Gianni Walther So hätte die neue Verkehrsführung nach Plänen etwa aussehen können. Visualisierung Stadt Luzern

Darum gehts Kurzfristig wird sich die Verkehrssicherheit am Pilatusplatz in Luzern nicht bessern.

Grund ist, dass beide Varianten, welche geprüft wurden, den Anforderungen nicht genügen.

Das weitere Vorgehen will der Kanton gemeinsam mit der Stadt bestimmen.

Auch die Planung für weitere Durchmesserperrons am Bahnhof Luzern wurden sistiert.

Keine Freude an dieser neusten Entwicklung hat die SP der Stadt und des Kantons Luzern.

Am Luzerner Pilatusplatz herrscht viel Verkehr: Rund 46’000 Fahrzeuge, 16 Buslinien, Velofahrerinnen und Velofahrer sowie Personen, die zu Fuss oder mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs sind, passieren diesen Knoten täglich. Die engen Platzverhältnisse machen die Situation nicht gerade besser und es entstehen immer wieder gefährliche Situationen. Darum prüfte das städtische Tiefbauamt im Auftrag des Kantons Lösungen, um die Verkehrsströme zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen. Nun zeigte sich, dass beide vorgeschlagenen Varianten den Anforderungen für eine mögliche Lösung der Probleme nicht genügen würden.

Erkenntnisse in künftige Planung mitnehmen

So weisen beide Varianten zu viele Mängel im Bereich der Verkehrssicherheit auf und sollen daher nicht weiter ausgearbeitet werden, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Gregor Schwegler, Kantonsingenieur, sagt: «Die Rahmenbedingungen am Pilatusplatz sind aussergewöhnlich anspruchsvoll und die Platzverhältnisse sehr beschränkt. Durch die Ausarbeitung der beiden Vorprojekte haben wir viele Erkenntnisse gewonnen, die wir für die zukünftige Planung mitnehmen können.» Es gehe darum, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden merklich zu erhöhen, so Schwegler weiter. «Wir müssen den Mut haben, keines der Projekte weiterzuverfolgen, wenn sie den Anforderungen nicht genügen. Es lohnt sich, nochmals neu und offener zu denken.» Der Kanton wird nun gemeinsam mit der Stadt das weitere Vorgehen bestimmen.

Pilatusplatz für MIV, ÖV, Velo- und Fussverkehr wichtig

Stimmen aus dem linken Lager sagen, dass der Kanton dem motorisierten Individualverkehr (MIV) die Kapazität gewährleisten will. Auf Anfrage teilt der Kanton zu dieser Aussage mit: «Der Pilatusplatz ist ein wichtiger Mobilitätsknoten in der Stadt Luzern – sowohl für den MIV als auch für den ÖV, den Velo- und Fussverkehr. Für alle Verkehrsteilnehmenden sind die Platzverhältnisse sehr knapp. Entsprechend komplex sind die Planungen an diesem hochfrequentierten Ort. Die Gestaltung des Pilatusplatzes hat Auswirkungen auf das ganze Verkehrssystem in der Stadt bis in die Agglomeration. Das Gewährleisten der Erreichbarkeit für alle Verkehrsteilnehmenden ist deshalb wichtig.»

Durchmesserperrons am Bahnhof sistiert

Allerdings ist das Projekt Pilatusplatz nicht das einzige, bei dem die Verantwortlichen zum Schluss kommen, dass im Zusammenhang mit Verkehrsproblemen noch kein Ei des Kolumbus gefunden werden konnte. Kürzlich wurde mitgeteilt, dass der Kanton entschieden hat, die Planung für weitere Durchmesserperrons am Bahnhof Luzern zu sistieren. «Ein zweiter Busperron auf dem Bahnhofplatz bei der Hauptpost ist aufgrund der knappen Platzverhältnisse nicht realisierbar. Unter anderem kann die Verkehrssicherheit nur ungenügend gewährleistet werden», teilte der Kanton mit.

Haltestelle soll verschoben werden

Der Kanton hat mit einer Verschiebung vor, Sofortmassnahmen zu treffen: «In erster Linie soll geprüft werden, ob eine Haltestelle in der Pilatusstrasse realisiert werden kann. Ziel ist, diese ab circa 2025 als Übergangslösung in Betrieb zu nehmen.» Von den gescheiterten Verkehrsprojekten bleiben Kosten zurück. So teilt der Kanton auf Anfrage mit, dass sich die Projektkosten für den Pilatusplatz auf 600'000 Franken belaufen und die Auslagen für den Durchmesserperron 630'000 Franken gekostet haben.

