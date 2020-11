UFC-Präsident Dana White will nun die Regeln etwas lockern.

Die UFC will die Marihuana-Regeln weniger strikt gestalten.

Vergangene Woche wurden erneut zwei UFC-Kämpfer gesperrt, weil sie positiv auf Cannabis getestet worden waren. Das ist in der Ultimate Fighting Championship keine Seltenheit, denn Marihuana wird oftmals verwendet, um Schmerzen bei einem Kampf oder während einer Verletzung zu lindern. Trotzdem: Es bleibt illegal und läuft unter Doping.

Wie UFC-Präsident Dana White nun aber offenbarte, arbeite man «schon lange daran, die Marihuana-Regeln zu lockern». Er würde jedoch nicht so weit gehen und das Testen auf Marihuana komplett abschaffen. «Wenn sie an einem Wettkampf teilnehmen, muss man die Kämpfer testen. Man kann niemanden high in den Ring steigen lassen.»