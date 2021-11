Ist Abercrombie & Fitch wieder cool?

In der Mode werden gerade diverse 2000er-Trends wiederbelebt. Dazu gehören zum Beispiel sichtbare Tangas , dünne Augenbrauen und Concealer als Lippenstift . Mit den Y2K-Kleidungsstücken und Beauty-Trends kommen auch Marken wieder zurück auf den Mode-Radar, die die letzten Jahre verschwunden waren. So feiern Brands wie Juicy Couture und Ed Hardy ein Comeback . Auch Abercrombie & Fitch gehört zu den Marken, die je länger je mehr wieder an Aufwind gewinnen.

Preppy-Chic der 2000er

Abercrombie & Fitch war eine beliebte Adresse für Kleidungsstücke wie Polohemden, Minijupes und Basic-Teile mit dem « Abercrombie & Fitch » -Aufdruck oder dem kleinen Elch auf der Brust . Das Label war Synonym für P reppy- C hic, ein em Stil, der auch an Schuluniformen erinnert und von Polohemden und Tennisröcken lebt.

Doch di e Zeiten änderten sich und Abercrombie & Fitch war mit seinen männlichen Muskelmodels und Polohemden nicht mehr gefragt. Im Dezember 2014 trat der langjährige CEO Michael Jeffries zurück. Jeffries war in der Zeit auch mit einigen eher fragwürdigen Aussagen bekannt geworden wie etwa: « Wir s tellen gut aussehende Leute in unseren Geschäften an. Denn gutaussehende Leute ziehen andere gutaussehende Leute an und wir wollen (unsere Kleidungsstücke) an coole gutaussehende Leute vermarkten. »