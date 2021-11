Kryenbühl und Weber: Zwei ungeimpfte Abfahrer verpassen Speed-Rennen

1 / 5 Urs Kryenbühl ist nicht geimpft und verpasst den Saisonauftakt der Speed-Fahrer. freshfocus In Lake Louise hätte er sein Comeback nach dem schweren Sturz in Kitzbühel geben wollen. Sven Thomann/Blick/freshfocus Nun wird er aber nicht teilnehmen. Er kritisiert die FIS stark. freshfocus

Urs Kryenbühl wird beim Speed-Auftakt in Lake Louise nicht teilnehmen. Wie der Ski-Profi auf Instagram schreibt, darf er nicht nach Lake Louise einreisen. Der 27-Jährige, der sich im letzten Jahr bei seinem Horror-Sturz in Kitzbühel einen Kreuzbandriss zuzog, ist nicht geimpft. Kryenbühl: «Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, zurzeit auf eine Impfung zu verzichten. Da ich vor ein paar Monaten eine Coronainfektion durchlief und gut überstand, gelte ich nun als genesen.» In Kanada gilt jedoch für die Einreise eine Impfpflicht. In Lake Louis stehen zwischen dem 26. und dem 28. November 2021 ein Super-G sowie zwei Abfahrten auf dem Programm.

Der Abfahrer kritisiert den Skiverband schwer, dass keine Lösung für die Rennen in Kanada gefunden wurde: «Dies ist ein harter Schlag und ein Stich in mein Rennfahrerherz. Enttäuscht bin ich von der FIS, die keinerlei Absichten hegt, die Rennen an einem anderen Ort durchzuführen und dies, obwohl bereits Ersatzorte gefunden wurden.» Kryenbühl weiter: «Dem damit verbundenen Impfzwang für die Rennen in Kanada kann ich nichts abgewinnen.»

Kryenbühl ist nicht der einzige Schweizer Abfahrer, der nicht an den Rennen in Kanada teilnehmen kann. Auch Ralph Weber darf nicht einreisen. Der 28-Jährige postete einen grossen Beitrag auf seiner Homepage. Weber: «Schon lange verfolge ich gespannt die Corona-Pandemie und es ist eine ausserordentlich interessante Zeit, die wir derzeit erleben und über die ich meinen Kindern wahrscheinlich ausführlich berichten werde, was wir Wahnsinniges erlebt haben.» Er habe lange überlegt, ob und wie er diesen Text verfassen soll, ohne als Sportler politisch oder diffamiert zu werden.

«Kein Verschwörungstheoretiker»

Weber, der vor einigen Wochen ebenfalls an Corona erkrankte und unter Fieber, Müdigkeit und dem Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn litt, will sich nicht impfen lassen, da sein Körper «die Chance hatte, die Antikörper selbst zu bilden und gegen das Virus anzukämpfen». Er möchte derzeit zuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.

Weber: «Ich möchte meine Kinder und insgeheim mich selbst in einigen Jahren nicht anlügen und behaupten, dass ich mich piksen lassen musste, ohne dahinter stehen zu können, denn das ist schlichtweg falsch.» Weber schreibt weiter: «Die Massnahmen werden immer verschärft, es soll - wie man so schön umschreibt – ‹motiviert› werden – ich bezeichne das ehrlich und lieber als indirekten soziologisch-wirtschaftlich-abhängigen Impfzwang, welchem ich leider nichts abverlangen kann.»

Als Verschwörungstheoretiker möchte er nicht abgestempelt werden. Weber schreibt: «Wir durchleben eine extrem eigenartige Zeit. Frühere Szenarien aus Sci-Fi-Filmen, welche die meisten als unrealistisch und nicht lebenswerte Zukunft betrachtet haben, sind derzeit Realität.» Der Abfahrer möchte ein Vorbild sein. Allerdings: «Ein Vorbild zu sein heisst für mich aber nicht, dass ich Dinge mache, hinter denen ich nicht stehen kann und für mich persönlich keinen Sinn ergeben.»

«Irgendwann braucht es die Impfung sowieso»

Beim Schweizer Skiverband hat man die Entscheidung der Athleten zur Kenntnis genommen. Walter Reusser, Direkter Ski Alpin, sagt auf Anfrage zu 20 Minuten: «Dies ist eine persönliche Entscheidung, welche wir akzeptieren und nicht kommentieren wollen.» Bezüglich des Austausches mit den Athleten wegen der Impfung sagt er: «Die Aufgabe ist aufzuklären und Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Entscheidungen liegen aber bei den Athleten.» Insgesamt habe man bei Swiss-Ski aber eine hohe Impfquote von weit über 90 Prozent.

Ob sich die beiden Schweizer Ski-Cracks noch impfen lassen, ist unklar. Sollten sie es aber nicht tun, werden sie wohl auch nicht um eine Olympia-Medaille mitfahren. In Peking werden wohl nur Athleten mit Doppelimpfung zugelassen. Übrigens: Bereits Mitte Oktober verteidigte FIS-Renndirektor Markus Waldner die Entscheidung, die Rennen in Kanada durchzuführen. Man habe lange diskutiert, aber jedes Land hat seine eigenen Verordnungen. «Irgendwann braucht man die Impfung sowieso», ist Waldner deshalb überzeugt.

Impfung bei Lara Gut-Behrami Lange war der Impfstatus von Lara Gut-Behrami unklar. Wie der «Blick» schreibt, hat sich die 30-Jährige aber nun impfen lassen. Sie sei grundsätzlich kritisch gegenüber der Impfung, doch da bei den Olympischen Spielen eine Impfung benötigt werde, habe sie sich dafür entschieden.